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Требования России не могут быть отправной точкой для переговоров с НАТО, - глава МИД Чехии Липавский

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Требования России не могут быть отправной точкой для переговоров с НАТО, - глава МИД Чехии Липавский
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны как условия переговоров и отклонил предложения по гарантиям безопасности, представленные Москвой, как неприемлемые.

Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были единственными в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут быть отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.

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Липовский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.

Новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Vpm Vpm
    Менше заявляйте а більше дійте.
  • fg cbn
    НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
  • NonCFist
    Что за бессвязный бред... Ты что, наркоман?
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