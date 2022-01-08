11-летний мальчик погиб от огнестрельного ранения в Алматы

Один ребенок погиб в результате огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алматы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

"По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казахстанца роковым", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль был расстрелян нападающими.

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