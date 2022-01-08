На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что удачно совмещает отдых и работу – отдыхая в Карпатах, он проводит переговоры с советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом он рассказал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Какая же у нас красивая страна и какие невероятные Карпаты! В карпатских горах энергия идет вверх) И эта энергия помогает в ежедневной работе. Но надо всегда держать баланс:) Что я и сделал в эти дни – удалось успешно соединить работу с коротким отдыхом", – заявил глава Офиса Президента.

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"За последние два дня провел звонок с Советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и Дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. После чего поговорил с Помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев. У нас теплее;)" - детализировал Ермак.