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Украина просит друзей в Сенате США поддержать санкции против "Северного потока-2", - Зеленский

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Украина просит друзей в Сенате США поддержать санкции против "Северного потока-2", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский просит Сенат США поддержать закон О защите энергетической безопасности Европы S.3436 о введении санкций против "Северного потока-2".

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо сенаторам США Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон О защите энергетической безопасности Европы S.3436", - говорится в сообщении.

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Украина просит друзей в Сенате США поддержать санкции против Северного потока-2, - Зеленский 01

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