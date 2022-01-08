Иран не предлагал Украине компенсации по поводу крушения самолета МАУ, - МИД
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом заявила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.
"Украине как государству выплаты не предлагались. Действительно предлагалось компенсации, и это было в прессе, семьям. Какова их позиция, я не буду комментировать. Но для государства ключевое - не деньги, а ценности и верховенство права...Этот вопрос в справедливости и соответствия действий Ирана нормам международного права. Он обязан действовать согласно международному праву не только перед Украиной, но и перед всем миром", - отметила она.
По словам Золотаревой, Украина не откажется от претензий к Ирану.
"Ибо это наше суверенное право и право на свою защиту в международных инстанциях", – добавила она.
Комментируя отказ Ирана от участия в переговорах в Международной группе по координации помощи жертвам рейса самолета МАУ, но готовность к двусторонним переговорам со странами, глава департамента МИД назвала это "манипуляциями Ирана с цивилизованным миром".