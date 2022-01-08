Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз COVID-вакцин, - Минздрав

Украина в целом передаст на утилизацию около 600 тысяч доз вакцин от коронавируса. Эти дозы по разным причинам не пригодны для использования.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

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"По состоянию на 05.01.2022 г. 561729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе по запросу.

Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета. По результатам служебного расследования, эта партия была признана непригодной для использования.