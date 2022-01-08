МИД РФ - Блинкену на слова о "миротворцах" ОДКБ: "Когда в твоем доме американцы, сложно остаться живым и не быть изнасилованным"

МИД России в грубой форме ответило госсекретарю США Энтони Блинкену, ранее заявившему, что россиян "очень трудно заставить уйти" из стран, в которые они пришли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российское МИД сообщило в Telegram.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. ... Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться живым, не быть ограбленным или изнасилованным", - говорится в сообщении.

"Только этому учит нас не прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие несчастные, кому не удалось увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", - добавили в МИД РФ.

Напомним, ранее Блинкен, комментируя присутствие "миротворцев" ОДКБ в Казахстане, заявил: "Если в твоем доме оказались россияне, то иногда бывает сложно заставить их уйти".

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