Трагедия с самолетом МАУ в Иране: Посол Моради говорит, что украинские семьи не обращались за компенсацией

В иранские компетентные органы пока не поступало никаких обращений от семей граждан Украины, погибших в результате крушения самолета МАУ в небе над Тегераном, относительно компенсации в $150 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНН сообщил посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради.

"Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что некоторые получили эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась", - сказал посол.

Дипломат отметил, что правительством Ирана была определена сумма в размере 150 тыс. долларов, руководствуясь принципом доброй воли и правилом ex gratia, то есть милосердного отношения к семьям жертв.

По его словам, при Министерстве путей и городского развития страны создан штаб, ответственный за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело об уничтожении самолета МАУ.