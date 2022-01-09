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Лидеры стран ОДКБ 10 января обсудят "мероприятия по нормализации" ситуации в Казахстане

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Лидеры стран ОДКБ 10 января обсудят "мероприятия по нормализации" ситуации в Казахстане
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) проведут видеоконференцию 10 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 9 января ТАСС рассказали в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего главы ОДКБ Никола Пашиняна.

Во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

"На сессии обсудят вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • FT FT
    Какие лидеры одкб? Террористическая организация диктаторов и террористов они а не лидеры.
  • Victoriya Zabella
    ОДКБ - Организованные Диктаторы Кровавые Беспредельники.
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