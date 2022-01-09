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Bellingcat запустил базу данных для отслеживания полетов из и в Казахстан

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Bellingcat запустил базу данных для отслеживания полетов из и в Казахстан
Сайт Bellingcat объявил о запуске базы данных об авиаперелетах, совершаемых из Казахстана и в эту страну, а также движении авиатранспорта в районе столицы Кыргызстана Бишкека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам авторов, они полагались на данные FlightRadar24, с 3 января отслеживали в реальном времени и вносили в таблицу движение бизнес-джетов и военных самолетов, не включая обычных гражданских и грузовых рейсов.

"Способность в реальном времени следить за перелетами чиновников, грузовых рейсов и даже военных в зону конфликта и из нее может дать важную информацию о ситуации, которая продолжает меняться", - говорится в заявлении организации.

Группа отмечает, что в Казахстане на фоне протестов и беспорядков циркулирует множество слухов, в частности, о местонахождении экс-президента Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Расследователи назвали созданную базу первым шагом для оценки достоверности утверждений, что они могли покинуть страну.

Они сообщают, что база данных продолжает обновляться и отмечают, что в отношении некоторых самолетов "на сервисе отслеживания не отображалось никаких данных, кроме самого факта, что этот самолет находится в полете".

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    А какой фильм нужен если зелупа сам признал что позвонил бульбанфюреру и предупредил о проведении спецоперации по вагнеровцам?
  • Super Gut
    Чучело из ботофермы подоляка, у тебя одна и та же методичка уже год. Давай что-то новое. Например, напиши чего твой бубочка обосрался, когда выкатили тестовую версию расследования.
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Такий фільм, що сказали - значить виклади. А так - балаболи. Зєля рот закрив баксами.
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