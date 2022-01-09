"Миротворцы" из стран ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в Казахстане, РФ вводит все больше войск в страну. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Казахстана.
"Правоохранительные органы и вооруженные силы принимают меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что силовые структуры производят зачистку населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождение и задержанию "террористов", сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.
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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.