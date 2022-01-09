Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по поводу "гарантий безопасности", в которых содержится среди прочего требование Кремля о том, чтобы Украина не вступала в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости.

В составе делегации России присутствуют представители МИД и Минобороны страны, возглавляет их замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Отмечается, что основной день переговоров назначен на понедельник, 10 января, но ожидается, что уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Рябков со своей стороны заявил, что Москва на будущих консультациях "не пойдет на уступки":

"Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".

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Накануне переговоров с Россией чиновники в США выразили готовность внести изменения в будущие решения по стратегическим позициям США в Европе, но пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.