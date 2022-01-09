ОДКБ направила в Казахстан оперативную группу
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.
"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы... В Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - говорится в сообщении.
Группа займется координацией взаимодействия с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ, формированием и развертыванием КМС ОДКБ, контролем за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействием по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения.
Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье состоялось рабочее совещание с участием представителей Генштабов Вооруженных сил государств – членов ОДКБ.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.