"Ялты-2 быть не может", - Боррель о требованиях Кремля по "гарантиям безопасности"

Обсуждение требований Кремля по поводу "гарантий безопасности" во время заседания Совета НАТО-РФ не предусматривает их одобрения.

Такую позицию высказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает Цензор.НЕТ

По его словам, несколько предложений России несовместимы с принципами европейской безопасности, в частности с Хельсинским заключительным актом 1975 года.

"Диалог с Россией на заседании Совета НАТО-Россия не предусматривает одобрения предложений России, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий, в соответствии с нашими интересами безопасности и подтверждая фундаментальные принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", - сказал Боррель.

Он также отметил, что несмотря на желание России вернуться к разграничению сфер влияния как во времена холодной войны, этого уже быть не может.

"Кажется, российское руководство намерено повернуть часы вспять, к старым временам логики холодной войны. Такой тип разграничения сфер влияния не относится к 2022 году: Ялты-2 быть не может", - подчеркнул Боррель.

Также дипломат добавил, что без европейцев ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе, также, как без Украины не может быть дискуссий о ней.