Войска РФ дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинский воин получил боевую травму

С начала суток, 9 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в фейсбуке.

В сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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