Войска РФ дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинский воин получил боевую травму
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в фейсбуке.
В сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.