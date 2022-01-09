Блинкен: Не ожидаем прорывов на переговорах с РФ по "гарантиям безопасности"
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В США не ожидают прорывов на переговорах по "гарантиям безопасности" для России, которые начнутся вечером 9 декабря в Женеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", - сказал Блинкен.
По его словам, в ходе встречи может быть достигнут прогресс в решении вопросов, вызывающих озабоченность у обеих сторон. Дипломат добавил, что это будет способствовать улучшению безопасности.
"Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на взаимной основе", - добавил госсекретарь.
Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве.