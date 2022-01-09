Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой". Количество погибших остается неизвестным

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время протестов, назвав ее "технической ошибкой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азаттык.

В частности, ранее в воскресенье, 9 января, данные о 164 погибших были опубликованы в телеграмм-канале министерства. Позже власти Казахстана назвали эту публикацию "технической ошибкой".

Таким образом, официальное количество жертв, в том числе среди гражданских, остается неизвестным. Власти Казахстана не предоставляют эти данные.

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Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.