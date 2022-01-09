Казахского посла вызвали в МИД Кыргызстана из-за задержания музыканта Рузахунова

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров 9 января вручил послу Казахстана в республике Рапилю Жошибаеву ноту по поводу задержания в Алматы известного кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Как передает Цензор.НЕТ при этом Мадмаров призвал предоставить консулу Кыргызстана доступ к Рузахунову и освободить последнего "в ближайшее время", сообщает DW.

Со своей стороны Жошибаев заверил, что "в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".

Кроме того, первый замглавы МИД Кыргызстана Нуран Ниязалиев после задержания Викрама Рузахунова провел телефонные разговоры с Рапилем Жошибаевым и заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым, "в ходе которых выразил крайнюю обеспокоенность кыргызской стороны из-за ситуации, связанной с этим гражданином".

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Между тем в департаменте консульской службы МИД Кыргызстана заверили родственников музыканта, что министерство "примет все меры" для его освобождения.

Ранее, 9 января, СМИ Казахстана опубликовали видео допроса одного из задержанных, который сознавался, что участвовал в протестах за деньги. Родственники узнали в мужчине, имевшем на лице следы побоев, кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова.

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