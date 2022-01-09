Новости

Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба

2 99854
Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба
Самолет с 33 украинцами вылетел из Нур-Султана (Казахстан) вечером в воскресенье, скоро приземлится в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.

По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - отметил министр.

Читайте также: Все застрявшие в Казахстане украинцы снабжены жильем и продуктами. Угрозы их жизни нет, - МИД

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • макаренко юра
    Потім виявиться,що пів того борта,-казахи,кавказці,узбеки,індуси,й будь хто нежадібний,з товстим гаманцем.
  • Власов Сергей b3083465
    Borislav Bereza


    @UkrBereza

    ·
    https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч



    Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
  • Tommy Lee
    А точно перевірили, що всі песики на борту? Чи знову блаЗЄнські виродки посилатимуть джет по песика, що вийшов підняти ногу на колесо літака
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости