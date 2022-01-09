Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба
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Самолет с 33 украинцами вылетел из Нур-Султана (Казахстан) вечером в воскресенье, скоро приземлится в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.
По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.
"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - отметил министр.