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В этом году планирую зарегистрировать собственную партию, - Притула

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В этом году планирую зарегистрировать собственную партию, - Притула
Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Притула заявил в интервью Радио Свобода.

"Сама партия сейчас несколько в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно".

При этом, по словам Притулы, название этой политсилы не будет именной, вроде "Умная политика" или, например, "При Притуле".

"Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то сбоку будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет", – пообещал он.

Притула также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

Смотрите также: Притула создает свою партию. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Котик Порошенка
    Я в тобі не сумніваюсь клоуне
  • Scorpman Y
    а на курорте ли зеЛох офшорный - снова свалил в Оман/Катар.. деньги по офшорам прятать.

    Зеленський 9-й день відпочиває на курорті, ігноруючи окупацію Казахстану та російську загрозу.

    Зеленский говорил, что президент не может отдыхать во время войны. А пародия на президента очень даже может отдыхать. Доказано Зеленским.

    За 2,5 роки своєї каденції Зеленський УЖЕ провів на відпочинку 214 днів!
    Це під час війни, незграбної політики його офісу та його партії в Раді та постійних зашкварах та зрадах.
    Більш гидкого чиновника не знайдеш.

    "Цe блuзькo до божeвiлля переслідувати Порошенка колu росiйськi вiйськa скупчуються нa кордонi" - Аслунд

    Дід Микола:
    Якщо ви радієте, що в порушення Закону (усвідомлюючи, що це порушення Закону, бо тільки цим можна пояснити "відпустки" Генпрокурора навіть на 1 день, щоб не підписувати) підписуються підозри і арештовується майно Порошенка, то ви радієте беззаконню.
    Ви "сієте" те, що"пожнете".

    КРИМський УКР:
    На флагман ВМС України «Гетьман Сагайдачний», на гвинтівки, на бронежилети грошей немає, а на дорогі вафельні рушники - є. При цьому верховний головнокомандувач бухає на курорті олігарха в Буковелі і вимагає посадити за держзраду того, хто відновив армію і зупинив орду.

    Ваccерман Железный:
    А знаете, почему простой нарид уже знает перечень имущества Поршенко, но не знает перечень имущества зелемского?
    Потому что Порошенко, как лошара, честно заполнял свои декларации.
    А зелимский, как простой народ, клал на них хер.

    Maria Varfolomeiva:
    Як зрозуміти простому глядачу рос.пропаганди чому коли народ повстав проти влади у Києві, Мінську і Алмати - то фашисто-тероризм. А от коли простий шахтар з Донецька викопує з шахти новітнє російське озброєння - то це волевиявлення народу (народу Донбасу в данному випадку).

    Vladymyr Zhemchugov:
    Сейчас в ТСН на 1+1 сказали, что «Казахстан восстанавливается после разбоев и грабежей, все успокаивается».
    Мнение народа это «бандитизм и грабежи», украинцы вы понимаете куда вас ведёт Зеленский?

    FuckOff:
    Ми в 1709 році зрадили Мазепу. Сто років тому зрадили Скоропадьского. 70 років тому - Бендеру, 25 тому - Чорновіла. А ще Ющенка і Порошенка...
    А потім ми робимо здивоване обличчя і питаємо у нормальних країн: "Та за що ж українцям так все пороблено?

    КиївМіськБудда:
    Зеленський забрав гроші в армії, направивши їх на будівництво доріг, щоб рашинські окупанти могли швидше дістатися Києва.
    Буба не з тієї сторони воює, лише тупі зебіли цього не бачать.

    Voice of Ukraine:
    Цікаво а ОЗГ у складі Коломойського, Портнова, Зеленського, Єрмака, Демченко та Татарова - вже підготували лист із запрошенням російських військ в Україну для "захисту від НАТО"?

    Олександр Бригинець:
    Провокація, повстання без лідера, поразка і контроль RU(
    Так хотіли в нас в 2013, так зробили в Білорусі і Казахстані, так хочуть в Україні тепер(
    Вагнергейт, справи Ріфа та генералів, переслідування Порошенка і енергетична криза, зашквари слуг і зашквари цін та податків - це все воно(

    За багаточисельними зверненнями і проханнями, виключно задля допомоги правоохоронним органам та судовій гілці влади України на шляху до одужання, Центр «Миротворець» починає вносити в свою базу слідчих, прокурорів і суддів.
  • Котик Порошенка
    Ти ж довбень, а Притула хай займається своїм ділом, він не політик як і зеленський.
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