В этом году планирую зарегистрировать собственную партию, - Притула

Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Притула заявил в интервью Радио Свобода.

"Сама партия сейчас несколько в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно".

При этом, по словам Притулы, название этой политсилы не будет именной, вроде "Умная политика" или, например, "При Притуле".

"Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то сбоку будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет", – пообещал он.

Притула также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

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