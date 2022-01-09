Путин требует от США признать сферу влияния России. Эти требования неправомерны, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стремление России установить "зоны влияния" пережитком холодной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, которая охватила бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней - сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - подчеркнул он.

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