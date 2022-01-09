У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен

США просят у Казахстана объяснений, почему страна вынуждена была обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с массовыми протестами в стране.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью CNN, текстовую версию которого опубликовал 9 января сайт Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

"Власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав мирно протестующих, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права. У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу", – сказал он.

Блинкен отметил, что сейчас "крайне важно, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны".

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