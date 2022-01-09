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Самолет с эвакуированными из Казахстана украинцами приземлился в Киеве

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Самолет с эвакуированными из Казахстана украинцами приземлился в Киеве
Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султана прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Один из пассажиров по имени Саржан рассказал, что он прибыл в аэропорт Нур-Суртана из Караганды (город расположен в 200 км от Нур-Султана. - Ред.) и летит на обучение в Европу. В Киеве у него пересадка. Говорит, что купил билет на самолет заблаговременно и его рейс не переносили.

"Мы добирались на автомобиле. Нас было четверо в машине. На блокпосте нас проверили и записали наши данные", — рассказал пассажир.

По его словам, в Караганде все спокойно, а большинство активных действий происходило в крупных городах. Между всеми городами стоят блокпосты, а автомобили проверяют.

"Если считают, что человек "подозрительный", то проверяют его личные данные. Военных в городе не так много. Больше всего военных на блокпостах и ​​возле админзданий", - рассказал Саржан.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    яке гарне ім'я у врятованого українця. шо розповідає решта 32 врятованих?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Ищут переводчика - пока непонятно откуда они.
  • Емма Поліщук
    Так це ж рейсовий . До чого тут евакуація?
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