Самолет с эвакуированными из Казахстана украинцами приземлился в Киеве

Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султана прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Один из пассажиров по имени Саржан рассказал, что он прибыл в аэропорт Нур-Суртана из Караганды (город расположен в 200 км от Нур-Султана. - Ред.) и летит на обучение в Европу. В Киеве у него пересадка. Говорит, что купил билет на самолет заблаговременно и его рейс не переносили.

"Мы добирались на автомобиле. Нас было четверо в машине. На блокпосте нас проверили и записали наши данные", — рассказал пассажир.

По его словам, в Караганде все спокойно, а большинство активных действий происходило в крупных городах. Между всеми городами стоят блокпосты, а автомобили проверяют.

"Если считают, что человек "подозрительный", то проверяют его личные данные. Военных в городе не так много. Больше всего военных на блокпостах и ​​возле админзданий", - рассказал Саржан.

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