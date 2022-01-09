В 2022 году могут ввести карточки на продукты для малоимущих слоев населения, - советник президента Устенко

Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточек, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC News Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как отмечается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", - считает он.

Читайте также: Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова

А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "е-Поддержка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дія".

Олег Устенко даже не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карточек", которые действуют в США для малоимущих граждан.

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дія" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко, подчеркнув, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".