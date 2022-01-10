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Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен

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Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от властей Казахстана разъяснений о том, почему им понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главную роль играет Россия, для подавления беспорядков внутреннего характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Блинкен в интервью воскресной программе "На этой неделе" на канале АВС.

Кроме того, Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение.

"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, неправильный и должен быть отменен", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Vitaliy Darmits
    Блінкен просто не розуміє , що в срюзьком мірє життя людини = життю навозного жука , свині чи курки . Він просто в такому гамні ніколи не жив .
  • Super Gut
    Уже который день убивают безоружных протестующих в Казахстане, а косовороточный клоун-малорос до сих пор со своим шапито молчат. В случае Майдана-3, зеупырь тоже будет обращаться в одкб
  • Светлана Науменко
    Самолет МО прилетел из Казахстана, скорые забирают раненых - с почином, казахи!
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