Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от властей Казахстана разъяснений о том, почему им понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главную роль играет Россия, для подавления беспорядков внутреннего характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Блинкен в интервью воскресной программе "На этой неделе" на канале АВС.

Кроме того, Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение.

"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, неправильный и должен быть отменен", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен