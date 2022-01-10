Первый в мире случай осложнения на сердце из-за "Омикрона" зафиксирован в Израиле
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Times of Israel.
Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).
"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", — сказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.
Он отметил, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.
"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации", - сказал он.
В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и без сопутствующих заболеваний.
Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" приводит к госпитализации и смертям.