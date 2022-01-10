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Сложно достичь прогресса, когда "Россия приставила пистолет к голове Украины и собрала у ее границ 100 тыс. солдат", - Блинкен

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Сложно достичь прогресса, когда "Россия приставила пистолет к голове Украины и собрала у ее границ 100 тыс. солдат", - Блинкен
Достичь прогресса в переговорах США и России будет сложно, поскольку сейчас РФ "приставила пистолет к голове Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом накануне американско-российских переговоров в Женеве заявил в интервью ABC News госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, на этой неделе, на которой пройдут переговоры РФ с Западом, вряд ли будут прорывы. По его словам, Россия озвучит свои озабоченности, а ее визави – свои.

"Очень сложно представить, что это (прогресс. Ред.) происходит, когда продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, собрала 100 000 солдат у ее границ с возможностью удвоить это число в очень короткие сроки", – сказал глава Госдепа.

По его словам, среда для реального прогресса и решения обеспокоенности сторон появится, если будет видна деэскалация и снижение напряженности.

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Блинкен также написал в Twitter, что в ситуации вокруг Украины есть два пути. Первый – диалог и дипломатия для упреждения конфронтации. Второй – конфронтация и масштабные последствия для России, если она снова начнет агрессию.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    тю, наш Верховный говнокомондующий вообще на парится - лыжи-его фсе...
  • NonCFist
    Это потому что он - совсем не наш.
  • Александр Ивашин 054948b9
    Главное , чтобьі президент Зеленский понял , что КБ"Южное" и "Южмаш" - самьій главньій козьірь Украиньі в противостоянии с РФ-ией. Не только мирньім космосом они должньі заниматься .
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