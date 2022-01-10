Сложно достичь прогресса, когда "Россия приставила пистолет к голове Украины и собрала у ее границ 100 тыс. солдат", - Блинкен
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом накануне американско-российских переговоров в Женеве заявил в интервью ABC News госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его мнению, на этой неделе, на которой пройдут переговоры РФ с Западом, вряд ли будут прорывы. По его словам, Россия озвучит свои озабоченности, а ее визави – свои.
"Очень сложно представить, что это (прогресс. – Ред.) происходит, когда продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, собрала 100 000 солдат у ее границ с возможностью удвоить это число в очень короткие сроки", – сказал глава Госдепа.
По его словам, среда для реального прогресса и решения обеспокоенности сторон появится, если будет видна деэскалация и снижение напряженности.
Блинкен также написал в Twitter, что в ситуации вокруг Украины есть два пути. Первый – диалог и дипломатия для упреждения конфронтации. Второй – конфронтация и масштабные последствия для России, если она снова начнет агрессию.