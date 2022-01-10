Микроавтобус и легковушка столкнулись в Черниговской области: 11 пострадавших, среди которых есть ребенок. ФОТОрепортаж
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В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Черниговской области пострадали 11 человек, среди них 1 ребенок (2010 г.р.).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"9 января около 21:30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 "Кипти - Глухов - Бачевск" в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 11 человек, среди них 1 ребенок (2010 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для деблокирования пострадавших привлекались 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС.