Первый раунд переговоров США и России: в Госдепе сообщили детали

В Государственном департаменте Штатов сообщают, как прошел первый раунд переговоров США и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает Госдеп.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась в Женеве с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Стороны предварительно обсудили темы, вынесенные на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности (SSD) 10 января.

Шерман отметила приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств избирать союзы.

Замгоссекретаря подтвердила, что "Соединенные Штаты будут приветствовать настоящий прогресс, достигнутый с помощью дипломатии".

"Соединенные Штаты будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – говорится в сообщении Госдепа.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.

Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности". Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на переговоры, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.