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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели
За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 января в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 20 376 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1064 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 летальных случаев – 86;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 выздоровели – 3517 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 заболели – 3 704 442 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 514 786 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 летальных случаев – 97 325;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведены 28 820 343 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 13

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    просто НОВОСТЬ НИ О ЧЕМ..И ОБО ВСЕМ..НАКОНЕЦ ТО КОВИДНОЕ ММ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ...

    ШОК ! Вакцина вообще не обеспечивает защиты - заключение Шведских ученых !

    https://www.youtube.com/watch?v=TOqp6_5DA6c

    То о чем я писал пару месяцев назад и меньше а меня гнобили пресследвоали банили и орали умри антивакцинатор я задавал влпрос все ли хорошо на перспективу с вакцинами? ответ уже получен мягко говоря- не очень..для вакцинировавшихся...
  • faust7808
    Вы ведете себя, как глупый пенсионэр. Вам привели вашу же статью и ее интерпретацию с переводом. Но ведь так удобно верить неизвестному юристу- антиваксеру, который льет вам в голову такой сладкий и опасный бред. Включайте иногда голову. И да, наверное граждане Израиля глупы. раз более 70% вакцинировались ?)) Я не верю в глупого иудея. Априори
  • Андрій Гавран
    Для меня - если в статье есть словосочетания "сопутствующие заболевания", статья на 95% манипулятивная. Про вакцины. Против, хорошо изученного, банального гриппа, не могут сварить эффективной вакцины, а против нового, неизученного вируса, в считанные месяцы - десятки. Вики пишет, что 66 разных жиж проходили исследования. 10, уже, используются... Русская Вики пишет про 83 кандидата на звание вакцины... Окончательно меня убил "Джонсон", начав, параллельно с детским шампунем, разливать чудодейственную жидкость от смертельно опасного вируса... Проскальзывают статьи об вакцинах в виде таблеток и спреев... Плюс, во всей этой вакханалии, старательно не упоминается Китай... а у них - 4500 жертв коронавируса. С самого начала "эпидэмии"...
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