В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели

За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 января в Украине:

зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41);

20 376 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1064 человека;

летальных случаев – 86;

выздоровели – 3517 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 704 442 человека;

выздоровели – 3 514 786 человек;

летальных случаев – 97 325;

проведено ПЦР-тестирований – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведены 28 820 343 прививки", - рассказали в Минздраве.











