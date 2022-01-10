В МВД Казахстана сообщили о задержании почти 8 тысяч человек

В Казахстане количество задержанных в результате массовых протестов возросло почти до 8 тыс. человек, сообщает ситуационный центр МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В частности, по данным МВД, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

"Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - отмечается в сводке.

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Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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