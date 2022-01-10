США не пойдут на уступки РФ в вопросах территориальной целостности Украины, - Блинкен

США в переговорах с Россией исключают возможность любых уступок этой страны в отношении территориальной целостности Украины.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам Блинкена, переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину спустя восемь лет после того, как она аннексировала Крым. Их цель – снижение напряжения.

"Речь идет о том, чтобы увидеть, есть ли в контексте диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны могут сделать, чтобы уменьшить напряжение", – сказал он.

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