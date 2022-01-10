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США не пойдут на уступки РФ в вопросах территориальной целостности Украины, - Блинкен

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США не пойдут на уступки РФ в вопросах территориальной целостности Украины, - Блинкен
США в переговорах с Россией исключают возможность любых уступок этой страны в отношении территориальной целостности Украины.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам Блинкена, переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину спустя восемь лет после того, как она аннексировала Крым. Их цель – снижение напряжения.

"Речь идет о том, чтобы увидеть, есть ли в контексте диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны могут сделать, чтобы уменьшить напряжение", – сказал он.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Nik Home 379c842c
    байден винават?
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Да Байден и не пойдет на уступки.
    Никто несомневается.

    Но у нас - увы и к превеликому сожалению! - не Байден при власти, а обосратый зеля...
  • Анатолий Панасюк
    Поки що тільки один "словесний потік" в вигляді переговорів про переговори, а що під "килимом" - невідомо.
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