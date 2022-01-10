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Начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой

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Начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой
Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе акимата Таразу (админцентр региона).

"К сожалению, да, это так. Причины случившегося выясняются", - сказали в акимате.

По сообщению телеграмм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело.

"Ему грозил трибунал", - написал журналист в понедельник.

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Подтверждения этой информации из других источников нет.

Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Зря он так, лучше быть убитым в бою забравши с собой кучу кацапской мрази!!!
  • Tychus Findlay
    Можливо, що "самогубець" підтримав протестуючих і не захотів лягати під кацапів та їхніх холуїв, саме за це і прибрали.
  • Сергій Гетьман e6d39edc
    Можливо його вбили росіяни, щоб потім ніхто не взнав, що це росіяни вбивали протестуючих, а не поліція Казахстану.
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