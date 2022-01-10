Все аэропорты Казахстана, за исключением Алматы и Талдыкоргана, работают в штатном режиме

Все аэропорты Казахстана, за исключением воздушных гаваней Алматы и Талдыкоргана (на юге Казахстана), работают в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении комитета гражданской авиации республики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что работа двух аэропортов возобновится после стабилизации ситуации.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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