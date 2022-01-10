Детали санкций против России не сообщают, чтобы она не смогла подготовиться, - CNN

США и их союзники не уточняют, какие именно санкционные инструменты будут применены против РФ, чтобы исключить подготовку страны-агрессора к этим ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили неназванные официальные представители НАТО.

По данным издания, собеседники отметили, что переговоры между США, РФ и НАТО представляют возможность для Альянса сформулировать твердую и единую позицию: если Россия все же усилит напряженность, она столкнется с "серьезными экономическими последствиями, которые не были введены в 2014 году"

В то же время, они не уточняют, какие именно инструменты планируют ввести, поскольку это дало бы России возможность подготовиться".

Также собеседники издания сообщили, что это будет смесь жестких экономических санкций и увеличения войск НАТО на границах РФ.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США готовят против России "самые жесткие" санкции.

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