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В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности

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В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности
В Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "БизнесONLINE", сообщили в спецслужбе.

В КНБ не раскрывают подробности смерти полковника. Начато досудебное расследование, пишет Sputnik Казахстан.

По информации местных СМИ, тело Ибраева было обнаружено во дворе его дома с признаками падения с высоты. Вероятно, речь идет о самоубийстве.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ, а раньше являлся начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы.

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Ранее сегодня сообщалось о самоубийстве начальника департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.

Напомним, 8 января в Казахстане по подозрению в государственной измене был задержан бывший глава КНБ Карим Масимов. Сейчас он находится в СИЗО.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Огусто
    В Кривому розі нещодавно, таке загадкове самогубство., казкове прямо.
  • Александр Ивашин 054948b9
    Чтобьі офицер не воспользовался пистолетом , а предпочел вьіпрьігнуть из окна ? Не верю !
    Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
  • Виктор Паплинский
    В Киеве таких самоубийств, прилично - и с высоты выпадали и стрелялились двумя пулями в голову, и с ружья... Одни самоубийства...
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