Число погибших сотрудников полиции и военных в Казахстане возросло до 17, - МВД республики

Число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 17 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.

Речь идет о сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных, сказали в МВД в понедельник.

Ранее сообщалось о 16 погибших среди представителей силового блока. О погибших среди мирного населения не сообщалось.

Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин информировал о гибели двоих детей в ходе беспорядков. Еще один ребенок, по его данным, находится в тяжелом состоянии.

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