Число погибших сотрудников полиции и военных в Казахстане возросло до 17, - МВД республики
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Число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 17 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.
Речь идет о сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных, сказали в МВД в понедельник.
Ранее сообщалось о 16 погибших среди представителей силового блока. О погибших среди мирного населения не сообщалось.
Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин информировал о гибели двоих детей в ходе беспорядков. Еще один ребенок, по его данным, находится в тяжелом состоянии.