"Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" пока не отвечает европейским требованиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом Бербок заявила в интервью изданию La Stampa.

"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток-2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - сказала министр.

Бербок считает, что вопрос о запуске трубы носит геополитический характер. Министр подтвердила, что правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому в отношении России будут приняты жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или каких-либо агрессивных действий в отношении Украины.

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