Победитель конкурса на главу САП Клименко: В деле Татарова я бы сделал все по-другому

Победитель конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко заявил, что если бы он возглавлял САП, дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова расследовали бы по-другому.

Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я бы сделал совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому. Даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как Грищук (Максим Грищук исполняет обязанности главы САП после увольнения Холодницкого, также участвовал в конкурсе. – Ред.). Я бы сделал все по-другому", - сказал Клименко.

По его словам, в этом деле можно было "избежать противодействия" благодаря "процессуальным уловкам".

Клименко добавил, что САП при Грищуке не выжимает все свои ресурсы, потому что на 50 прокуроров только 60 направленных в суд за год уголовных производств.

Он отметил, что "одно производство в год – это не лучший показатель".

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Также Клименко заявил, что дело Татарова отчасти повлияло на его решение податься на конкурс руководителя САП.

В то же время на вопрос, даст ли он новую жизнь делу Татарова, если возглавит САП, Клименко сказал, что уже не может это комментировать, потому что это дело уже находится в производстве другого органа (Службы безопасности Украины. – Ред.), и процессуального пути, как его можно реанимировать, он не видит.

Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело в отношении Олега Татарова, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

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