Победитель конкурса на главу САП Клименко: В деле Татарова я бы сделал все по-другому
Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я бы сделал совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому. Даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как Грищук (Максим Грищук исполняет обязанности главы САП после увольнения Холодницкого, также участвовал в конкурсе. – Ред.). Я бы сделал все по-другому", - сказал Клименко.
По его словам, в этом деле можно было "избежать противодействия" благодаря "процессуальным уловкам".
Клименко добавил, что САП при Грищуке не выжимает все свои ресурсы, потому что на 50 прокуроров только 60 направленных в суд за год уголовных производств.
Он отметил, что "одно производство в год – это не лучший показатель".
Также Клименко заявил, что дело Татарова отчасти повлияло на его решение податься на конкурс руководителя САП.
В то же время на вопрос, даст ли он новую жизнь делу Татарова, если возглавит САП, Клименко сказал, что уже не может это комментировать, потому что это дело уже находится в производстве другого органа (Службы безопасности Украины. – Ред.), и процессуального пути, как его можно реанимировать, он не видит.
Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело в отношении Олега Татарова, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.