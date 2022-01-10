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В Женеве начались переговоры представителей США и России

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В Женеве начались переговоры представителей США и России
В швейцарской Женеве началась встреча представителей США и РФ по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Женеве продолжается внеочередная сессия двустороннего диалога по поводу стратегической стабильности", - написала Шерман.

По ее словам, представители США заслушают обеспокоенности России и выразят свои.

"Однако мы ясно давали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров", - подчеркнула Шерман.

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Как сообщалось, в декабре РФ обнародовала проекты двух "договоров" по ​​гарантиям безопасности для России от США и НАТО с требованием отказа от решений Бухарестского саммита НАТО и нерасширения НАТО на восток. В случае отказа Запада принять участие в российских "предложениях" кремлевские власти угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    По совести этих переговоров вообще не должно быть. Это все следствие импотентной политики запада начиная Молдовой и Грузией. Задобривания маньяков ни к чему доброму никогда не приведут.
  • Мистер Икс 00711c20
    И как именно называется твоя параллельная вселенная ? Уж не Кацапский ли ******** ?
  • FT FT
    Какие переговоры с террористом и диктатором, который требует чтобы никто не вмешивался в его беспредел и окупацию других стран?
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