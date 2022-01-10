В Женеве начались переговоры представителей США и России
Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас в Женеве продолжается внеочередная сессия двустороннего диалога по поводу стратегической стабильности", - написала Шерман.
По ее словам, представители США заслушают обеспокоенности России и выразят свои.
"Однако мы ясно давали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров", - подчеркнула Шерман.
Как сообщалось, в декабре РФ обнародовала проекты двух "договоров" по гарантиям безопасности для России от США и НАТО с требованием отказа от решений Бухарестского саммита НАТО и нерасширения НАТО на восток. В случае отказа Запада принять участие в российских "предложениях" кремлевские власти угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".