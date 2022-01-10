Пластиковые прозрачные "маски" не являются средством эффективной защиты, - Минздрав
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что фактически люди, использующие такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты.
"Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".
Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", - добавили в министерстве.