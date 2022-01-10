Пластиковые прозрачные "маски" не являются средством эффективной защиты, - Минздрав

Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что фактически люди, использующие такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты.

"Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".

Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", - добавили в министерстве.

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