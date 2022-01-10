Победитель конкурса на главу САП Клименко объяснил задержку с назначением: Офис Генпрокурора потерял мои документы и проводит еще повторную спецпроверку
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Мне работники кадровых подразделений Офиса Генпрокурора позвонили по телефону, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я им привез снова. Потом потеряли мои дипломы", - рассказал Клименко.
"Я обратился в комиссию: кто ответственен за хранение моих документов, и предоставьте мне весь список потерянных, чтобы я в один прекрасный момент их всех привез. Комиссия мне ответила, что она решения о проведении повторной спецпроверки не принимала и что мои документы они все нашли. Аналогичное письмо я потом написал на Генерального прокурора: "Разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки. Его может принять только комиссия, она не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят. И ссылаются на указание руководства. Я говорю: какого руководства - Они: ой-ой, мы сейчас перезвоним. Потом перезванивают и говорят: нет, это решение комиссии. А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить", - добавил он.
Кандидат на должность руководителя САП сообщил, что проверка должна быть не более 25 дней, однако ее могут провести и после оглашения победителя.
"Могут сейчас провести (проверку. – Ред.), затем определить победителя и повторно по победителю еще провести. Это уже 50 дней", – рассказал Клименко.
Он добавил, что не знает, какие основания может придумать комиссия, чтобы затянуть процесс и не объявлять его победителем.
"Теоретически возможно все. Справку я им предоставил. Потому что начали говорить, что а вдруг у меня закончился допуск к государственной тайне. Я им сразу отправил справку о том, что у меня еще до 2023 года есть допуск того же уровня, который и нужен. Какие могут быть дальнейшие основания – не знаю", - отметил Клименко.