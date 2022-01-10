Победитель конкурса на главу САП Клименко объяснил задержку с назначением: Офис Генпрокурора потерял мои документы и проводит еще повторную спецпроверку

Кандидат на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса Генпрокурора потеряли его документы. Кроме того, могут провести две дополнительные спецпроверки, которые могут длиться до 50 дней.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мне работники кадровых подразделений Офиса Генпрокурора позвонили по телефону, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я им привез снова. Потом потеряли мои дипломы", - рассказал Клименко.

"Я обратился в комиссию: кто ответственен за хранение моих документов, и предоставьте мне весь список потерянных, чтобы я в один прекрасный момент их всех привез. Комиссия мне ответила, что она решения о проведении повторной спецпроверки не принимала и что мои документы они все нашли. Аналогичное письмо я потом написал на Генерального прокурора: "Разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки. Его может принять только комиссия, она не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят. И ссылаются на указание руководства. Я говорю: какого руководства - Они: ой-ой, мы сейчас перезвоним. Потом перезванивают и говорят: нет, это решение комиссии. А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить", - добавил он.

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Кандидат на должность руководителя САП сообщил, что проверка должна быть не более 25 дней, однако ее могут провести и после оглашения победителя.

"Могут сейчас провести (проверку. – Ред.), затем определить победителя и повторно по победителю еще провести. Это уже 50 дней", – рассказал Клименко.

Он добавил, что не знает, какие основания может придумать комиссия, чтобы затянуть процесс и не объявлять его победителем.

"Теоретически возможно все. Справку я им предоставил. Потому что начали говорить, что а вдруг у меня закончился допуск к государственной тайне. Я им сразу отправил справку о том, что у меня еще до 2023 года есть допуск того же уровня, который и нужен. Какие могут быть дальнейшие основания – не знаю", - отметил Клименко.