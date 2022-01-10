Полковник полиции Казахстана скончался от инфаркта на рабочем месте
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Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алматы, полковник полиции Танат Назанов скончался после перенесения инфаркта на рабочем месте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"Подтверждаем эту информацию", – сказали в МВД республики.
Напомним, ранее сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой.
А в Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности Азамат Ибраев.