Срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев, - Минздрав

Европейская комиссия в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов: такое же решение готовят и в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Речь идет о "зеленом" COVID-сертификате, свидетельствующем о двух дозах прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. В странах Европы сертификат о вакцинации от коронавируса будет действовать не 365 дней, 270 – девять месяцев.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - рассказала представитель Минздрава.

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