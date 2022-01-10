Количество жертв в результате массовых протестов в Казахстане уточняется, - Токаев

В Казахстане есть жертвы массовых беспорядков и среди мирного населения, точное количество погибших уточняется.

Об этом сообщил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество уточняется", - сказал Токаев на видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник.

"Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападающим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось дорогой ценой и потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения", - проинформировал глава Казахстана.

Оперативный штаб МВД сообщил в понедельник, что число погибших среди сотрудников силовых структур составило 17.

9 января оперативный штаб республики в своем Telegram-канале со ссылкой на Минздрав сообщил о 164 погибших в Казахстане за время беспорядков. Впрочем, позже Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой".

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.