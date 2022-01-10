Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет "помочь" Таджикистану

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий в Казахстане призвал помочь Таджикистану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс".

"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном", - заявил он в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник.

"Почти 200 рейсов, мы перебрасывали технику (в Казахстан – ред.), благо Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил Лукашенко.

По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан.

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"Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.