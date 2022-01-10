Первый случай штамма "Омикрон" зафиксирован в Одессе
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В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Известно, что больному провели ПЦР-тест в частной лаборатории.
Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, работающий за границей и вместе с семьей приехавший в Одессу.
Как сообщили в горсовете, члены семьи заболевшего находятся дома.
"Они хорошо чувствуют себя и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете