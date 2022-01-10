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Первый случай штамма "Омикрон" зафиксирован в Одессе

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Первый случай штамма "Омикрон" зафиксирован в Одессе
В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его подтвердили в областном лабораторном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что больному провели ПЦР-тест в частной лаборатории.

Так, носителем нового штамма коронавируса оказался граждан Украины, работающий за границей и вместе с семьей приехавший в Одессу.

Как сообщили в горсовете, члены семьи заболевшего находятся дома.

"Они хорошо чувствуют себя и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - добавляют в горсовете

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Tolerance Ultra a30027ba
    По два файзера в день, днём и вечером.
    Через 2-3 суток будет здоров.
  • Игорь Монахов
    хм.. а как определили что это Омекрон , если В США признали, что ВСЕ ПЦР тесты - это мошенничество !!! Может тоже самое и на протяжение последних двух лет с ковидлом?
  • Ясмина
    Так уже готовится Нюрнберг против Моз, только нам об этом из каждого утюга, к сожалению, не кричат
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