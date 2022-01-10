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ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

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ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше
Компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила аварийные поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС - Замостье.

По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.

В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.

Как сообщалось, ранее в начале декабря Украина также оказала аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Rouhh Elohim
    То есть покупать в США уголь, везти всё это сюда, и продавать Польше = профит?! А вот если украинцам продавать, то всё убыточно.
  • Zelya Vsyo
    Давно пора объединить энергосистемы Украины и ЕС, отключившись от }{уйла с Лукой.
    Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
  • DI GI
    если не помогать другим, то и сам помощи не дождешься
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