Мы помогаем Украине продвигаться по пути к членству в НАТО, - Столтенберг
Такую позицию он озвучил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания комиссии НАТО-Украина, которое пройдет при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В отношении членства. Мы подтвердили, что поддерживаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Мы помогаем Украине продвигаться на пути к членству в НАТО посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО. Мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь. Поэтому фундаментально, чтобы этот принцип никоим образом не был нарушен, что значит, что это Украине и тридцати союзникам по НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто не имеет права ничего об этом сказать", - сказал Столтенберг.
Генсек напомнил, что Альянс продолжает предоставлять поддержку Украине – "политическую поддержку ее территориальной целостности и суверенитету, а также практическую помощь".
"Это также четкий сигнал в отношении того, что Украина имеет право себя защищать", - добавил Столтенберг.