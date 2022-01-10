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НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины, - Столтенберг

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НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины, - Столтенберг
Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины.

Об этом Столтенберг заявил перед началом Комиссии Украина-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.

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Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет приверженность своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.

"Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы", - отметил генсек.

12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Правильно !!! А то козломордым дай палец- откусят руку .
  • Ksenia VB
    НАТО може і не піде, а чи може хтось гарантувати що наша зелена влада не поступиться суверенітетом ?
  • denis robb
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